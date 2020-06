SICILIA, ANAS: PER INCIDENTE, TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO SULL’AUTOSTRADA A01 “SIRACUSA CATANIA”

A causa di un incidente, è provvisoriamente chiusa al transito la corsia di sorpasso dell’Autostrada A01 “Siracusa – Catania” in direzione Siracusa, all’interno della Galleria “San Fratello” al chilometro 23,100 in località Melilli in provincia di Siracusa.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto più veicoli.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento si registrano rallentamenti nel tratto in prossimità dell’incidente.

