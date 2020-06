Akragas, la Giordano: “Chiedo ai tifosi pazienza, andremo avanti per step”

“Un progetto innovativo, ispirato al modello Atalanta”, l’Akragas di Sonia Giordano incontra stampa e tifosi. L’imprenditrice lombarda, nuovo vice presidente accompagnata da Giovanni Castronovo, Giancarlo Rosato e Salvatore Bottone, nei giorni scorsi è giunta in città per incontrare i dirigenti biancazzurri ed intavolare un progetto importante.

Giovedì pomeriggio incontro con la stampa, a cui sono accorsi numerosi i tifosi.

Giordano non sembra preoccupata dall’assenza di infrastrutture adeguate.

«Quando si parte da zero si può programmare bene. Con me ci sarà una persona che io considero come un figlio e che ha una società a Dubai. E’ vero, ci vorranno molte risorse economiche e soprattutto il tempo giusto. Non voglio dare illusioni nel breve termine ma io vedo già il mio pro- getto. Contiamo di procedere per step con scadenze triennali, quinquennali e decennali. Ai tifosi chiedo di starci vicini soprattutto quando ci saranno momenti difficili. Non importa da quale categoria ripartiremo, quello che importa è che il progetto venga sposato da tutti coloro che vorranno partecipare. Ci daremo un’organizzazione imprenditoriale e ognuno avrà un ruolo da rispettare e tutti dovranno avere ben presente lo stesso obiettivo».