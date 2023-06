Mercoledì 5 luglio prossimo, alle 12, tutti i telefoni cellulari della Sicilia suoneranno contemporaneamente: saranno raggiunti da un messaggio del “Test IT-alert”, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale della Protezione civile. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nell’Isola suoneranno all’unisono, emettendo un segnale distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Questo sistema mira a informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, integrando le modalità di informazione esistenti a livello regionale e locale. Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere e non dovrà fare nulla, tranne leggere il messaggio. L’invito per tutti, che riceveranno correttamente il messaggio o meno, è quello di andare sul sito www.it-alert.it e rispondere al questionario “Le risposte degli utenti”. Dopo la fase di test, IT-alert potrà informare la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso d’opera, in particolar modo rispetto alle sei casistiche di competenza della Protezione Civile: maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza della partecipazione di tutti i siciliani per garantire la prontezza in situazioni di estremo pericolo. Ha affermato che “partecipare al test è un dovere civico e che spera che non sarà mai necessario utilizzare il sistema in situazioni reali”.