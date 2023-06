Festa a sorpresa per papà Salvatore

Il meraviglioso scenario della Scala dei Turchi continua ad affascinare e attirare numerosi personaggi famosi, ma c’è una coppia che sembra aver scelto questo luogo incantevole come meta privilegiata per trascorrere momenti speciali. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, i quali hanno nuovamente scelto il Lounge Beach Scala dei Turchi per festeggiare un’occasione importante.

Dopo il battesimo del loro adorato figlio Gabriele, che ha avuto come padrino Alfonso Signorini nella stagione passata, la famiglia composta da Clizia, Gabriele e Paolo ha deciso di tornare a trascorrere del tempo in questo splendido chalet sul mare di Nino Sanfilippo, per festeggiare il compleanno del papà di Clizia, Totò. Una serata rilassante in riva al mare, a due passi dalla rinomata marna bianca della Scala dei Turchi.

Clizia e Paolo si sono conosciuti durante la partecipazione al Grande Fratello, il celebre reality show televisivo che ha conquistato il pubblico italiano. Durante l’ultima edizione di questa fortunata trasmissione, Clizia è stata una delle ospiti e inquilini di spicco, ma non era l’unica a far parlare di sé. Anche la sorella di Clizia, Nicol, ha partecipato al programma, creando non poche discussioni e attirando l’attenzione dei telespettatori.

Oltre alla loro partecipazione al Grande Fratello, Clizia e Paolo hanno dimostrato di avere una solida relazione, costruita sulla complicità e l’amore reciproco. Il loro ritorno al Lounge Beach Scala dei Turchi sembra confermare il legame speciale che hanno con questo luogo. La bellezza mozzafiato della Scala dei Turchi, con le sue scogliere bianche e l’acqua cristallina del mare, crea un’atmosfera magica e suggestiva che avvolge la coppia e li fa sentire come in un sogno.

Il Lounge Beach Scala dei Turchi è un luogo esclusivo, che offre ai suoi ospiti un’esperienza unica e raffinata. Il servizio impeccabile, la cucina di alta qualità e l’attenzione ai dettagli fanno sì che ogni visita diventi un momento indimenticabile. Non sorprende quindi che Clizia e Paolo, in cerca di relax e intimità, abbiano scelto di ritornare qui per festeggiare il compleanno di un membro della famiglia.

La notizia della presenza di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Lounge Beach Scala dei Turchi ha suscitato grande curiosità e interesse tra i frequentatori del luogo. I fan della coppia hanno mostrato entusiasmo nel sapere che i loro idoli hanno scelto nuovamente questo incantevole chalet per trascorrere momenti speciali insieme.

Clizia, Paolo e il piccolo Gabriele sembrano aver trovato una seconda casa al Lounge Beach Scala dei Turchi, un rifugio dove possono godere della bellezza naturale e della tranquillità offerta da questo luogo magico.