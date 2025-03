Gli Stati Generali del Turismo di Lusso di Sicilia e il MEET Forum sul Turismo Sostenibile: un Evento Cruciale per il Futuro del Settore

Taormina, Palazzo Corvaja, 27-28 marzo 2025

Il turismo di lusso in Sicilia si prepara a vivere un momento storico grazie alla collaborazione tra Destination Italia e il Distretto dell’Ospitalità di Lusso di Sicilia, che il 27 e 28 marzo 2025 ospiteranno gli Stati Generali del Turismo di Lusso di Sicilia e la prima edizione siciliana del MEET Forum sul Turismo Sostenibile. Un evento di respiro internazionale che si terrà a Taormina, una delle mete più ambite dai viaggiatori di alta gamma.

Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per il futuro del turismo italiano, con l’obiettivo di trasformare la Sicilia in un polo internazionale per il turismo di lusso, rendendola un settore strategico per l’economia del Paese. Attualmente il turismo contribuisce al 13% del PIL nazionale, con il turismo inbound che contribuisce al saldo positivo della bilancia commerciale. Tuttavia, le potenzialità di crescita sono ancora enormi e non completamente espresse.

Il focus dell’evento sarà sul turismo sostenibile, un aspetto sempre più importante per i viaggiatori moderni, attenti non solo all’autenticità delle esperienze, ma anche ai valori ESG (ambientali, sociali e di governance). Durante i due giorni di lavori, esperti del settore, rappresentanti istituzionali e operatori turistici si confronteranno su come promuovere il turismo sostenibile, l’aggregazione delle offerte turistiche e l’attrazione di investimenti, anche per la rigenerazione dei territori più decentrati, attraverso il rafforzamento del settore ricettivo e la valorizzazione delle tradizioni locali.

Dina Ravera, Presidente e Fondatrice di Destination Italia, ha affermato che “il turismo italiano ha bisogno di una strategia chiara e strutturata per garantire una crescita sostenibile. È fondamentale investire in maniera mirata e rafforzare la sinergia tra pubblico e privato”. Per la Ravera, la Sicilia è il terreno perfetto per sviluppare modelli innovativi che coniughino eccellenza e accoglienza, con un forte focus sulla sostenibilità e sulla qualità.

Andrea Gumina, Presidente del Distretto dell’Ospitalità di Lusso di Sicilia, ha sottolineato l’importanza di creare una “Collection di Hotel Siciliani” basata su un disciplinare di eccellenza, che contribuirà a rilanciare il settore e a rafforzare l’offerta turistica in tutta la regione. “L’obiettivo è trasformare la Sicilia nel Polo Mediterraneo della Formazione sull’Ospitalità di Lusso”, ha dichiarato Gumina, evidenziando come l’isola possa diventare un centro di formazione e innovazione per l’ospitalità di alto livello.

Intesa Sanpaolo è il main partner dell’evento, confermando il suo impegno nel sostenere lo sviluppo dell’industria turistica nel Sud Italia. Giuseppe Nargi, Direttore Regionale di Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, ha affermato che “la qualità dell’accoglienza e la valorizzazione delle filiere turistiche sono essenziali per garantire un vantaggio competitivo sostenibile, soprattutto nel contesto del PNRR e della transizione ecologica”.

Il programma dell’evento prevede una serie di incontri, tavoli di lavoro e dibattiti incentrati su temi come la gestione dell’overtourism, la valorizzazione delle aree interne della Sicilia e l’aggregazione delle offerte turistiche per promuovere il territorio a livello internazionale. Un’opportunità unica per analizzare il presente e progettare il futuro del turismo siciliano, con un focus sulla sostenibilità, sulla qualità e sull’innovazione.

Questa due giorni di eventi, oltre a stimolare il dialogo internazionale tra leader del settore, si propone di rafforzare il ruolo della Sicilia come una delle destinazioni di lusso più ricercate al mondo.

