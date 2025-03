Al Centro Eubios si è tenuta una splendida iniziativa in occasione della Festa del Papà, dal titolo “Papà, ti offro un caffè”. Un momento emozionante, nato dai laboratori creativi organizzati dai ragazzi del centro, che con impegno e dedizione hanno dato vita a un’esperienza unica di incontro, relazione e condivisione. I protagonisti sono stati proprio loro, i ragazzi con disturbo dello spettro autistico, che hanno preparato con entusiasmo attività dedicate ai propri papà: piccoli gesti simbolici, ma ricchi di significato, che si sono trasformati in sorrisi, abbracci e sguardi profondi.

Dopo i laboratori, il momento più dolce: biscotti, torta e caffè realizzati direttamente dai ragazzi, condivisi in un clima caldo, affettuoso e familiare. “Un grazie sentito va innanzitutto a tutti i papà che hanno partecipato con cuore e presenza a questa mattinata speciale. Un grazie immenso ai ragazzi, che ogni giorno ci insegnano il valore della pazienza, dell’autenticità e dell’impegno – si legge in una nota -. Ogni attività per loro rappresenta una sfida, e vederli protagonisti di queste esperienze è motivo di orgoglio e commozione”.

“Un ringraziamento speciale va agli educatori del Centro Eubios, sempre presenti, attenti e professionali, che con passione costruiscono percorsi personalizzati capaci di valorizzare ogni piccolo grande traguardo. Grazie anche alla dottoressa Nucera, coordinatrice e psicologa del centro, e alla Dottoressa Rizzo. Infine, un doveroso grazie al presidente e al direttore sanitario del Centro Eubios, che ogni giorno rendono possibile tutto questo: offrire ai nostri ragazzi uno spazio sicuro in cui crescere, esprimersi e vivere momenti di vita vera, accanto a chi li ama e li accompagna nel loro cammino”, conclude la nota.

