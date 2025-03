Cambio ai vertici dell’amministrazione comunale di Agrigento: Aurelio Trupia ha rassegnato le dimissioni da vicesindaco. Considerato uomo di fiducia del sindaco Francesco Miccichè, la sua uscita di scena segna un importante avvicendamento politico.

A prendere il suo posto sarà Valentina Cirino, espressione della Lega, che entra così nell’esecutivo cittadino. La mossa sembra rientrare in una più ampia strategia di riequilibrio delle forze politiche in giunta, con il partito di Salvini che guadagna spazio all’interno dell’amministrazione.

Le dimissioni di Trupia, seppur inattese, si inseriscono in un contesto politico in continua evoluzione, con equilibri da ridefinire in vista dei prossimi appuntamenti amministrativi.

