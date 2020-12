“Siamo insieme per Natale” il video che scalda il cuore – VIDEO

È intitolato “Siamo insieme per Natale” il nuovo video promozionale che il Sindaco e gli amministratori del comune di San Giovanni Gemini hanno scelto come messaggio di auguri per i cittadini.

Il video, che si propone di lanciare un messaggio di solidarietà, in un Natale certamente diverso per la situazione sanitaria attuale, è stato realizzato attraverso un percorso nelle vie del gusto e dei prodotti tipici del territorio, che richiamano la tradizione e incoraggiano le attività commerciali.

Il desiderio di ritrovarsi in famiglia, al cui richiamo nessuno sa resistere è il tema del messaggio, presentato attraverso i gesti semplici ma emozionanti di due bimbi e della loro mamma, che desiderano trascorrere il Natale con il nonno.

Il territorio rappresenta il filo conduttore che unisce tutti noi. In esso ritroviamo la nostra famiglia, le abitudini, gli odori e i gusti che ci hanno accompagnato nella crescita, le sensazioni non scritte ma percepite che ci conducono sempre ai luoghi di origine.

La laboriosità e l’intraprendenza dei sangiovannesi hanno consentito che un territorio fertile per natura, producesse il meglio di sé, portando sulla tavola prodotti della terra e degli allevamenti assolutamente unici, che hanno incoraggiato e rafforzato tutta la comunità, e che trovano la condivisione di tanti siciliani.

Il video, di matrice assolutamente autoctona, richiama il senso della famiglia e i valori della tradizione, che si sono rivelati fattori indispensabili per superare le difficoltà di un anno, il 2020, che resterà scolpito nelle nostre menti e nei nostri cuori.