Autovettura finisce fuori strada, ferite due donne

Due giovani donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella zona delle “Cannelle”, a Porto Empedocle. Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, che per cause ancora in corso, è uscita fuori strada. L’utilitaria ha centrato in pieno un’altra vettura in sosta. Distrutta anche una giara.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e un’ambulanza del 118. Le due donne sono state trasportate al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Hanno riportato ferite lievi. I poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, si sono occupati dei rilievi.