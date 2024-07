Si tuffano in acqua nonostante il mare mosso e rischiano di annegare. Disavventura senza gravi conseguenze per due turisti che sono stati soccorsi e salvati da due bagnini di un lido vicino e dai vigili del fuoco. I due bagnanti, una volta recuperati e portati in spiaggia, sono stati visitati dal personale sanitario del 118. Non è stato, comunque, necessario il trasporto in ospedale con le ambulanze.