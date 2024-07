Un anziano agricoltore è stato rapinato in strada da un bandito solitario che, dopo averlo minacciato, si è fatto consegnare il portafogli con all’interno 400 euro. È accaduto in una delle traverse del viale della Vittoria, nel centro di Canicattì. L’uomo, che in un primo momento avrebbe tentato una reazione, ha poi desistito consegnando al malvivente l’accessorio. Poi ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale Commissariato che hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere presenti nella zona.