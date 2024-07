Successo di pubblico anche per il secondo appuntamento della rassegna teatrale del Classico e del Mito al Teatro dell’Efebo organizzata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento nella suggestiva antica cava del Giardino Botanico. Dopo “Antigone”, la Dide Amenanos ha proposto “Sette contro Tebe” per la regia di Cinzia Maccagnano e musiche originali del Maestro Marco Podda.

Uno spettacolo elaborato, con un cast ed una regia particolarmente ispirati a proporre un adattamento della tragedia di Eschilo che ha al centro il feroce scontro tra i fratelli Eteocle e Polinice per la contesa del trono di Tebe. Il pubblico ha apprezzato non solo il livello della recitazione del numeroso cast, ma anche la scenografia e la bellezza dei costumi proposti dallo scenografo e costumista agrigentino Vincenzo La Mendola.

Al termine della serata autentica ovazione per tutti gli attori e la regista Cinzia Maccagnano, che dal palco ha voluto evidenziare l’efficacia del linguaggio del teatro su un tema drammaticamente attuale, ovvero la guerra. “Il teatro ha la potenza di esprimere pensieri complessi” ha detto la regista “e parlandoci di qualcosa che arriva da molto lontano nel tempo consente di riacquistare significati e di riflettere e capire meglio cosa siano l’assedio e la paura della guerra, più che mai attuali oggi con i conflitti in corso”.

La rassegna del Teatro Classico e del Mito prosegue sabato 27 luglio alle ore 21 sempre al Giardino Botanico con “Il rapimento di Proserpina o l’inganno di Venere”, messo in scena dall’associazione culturale Kairos.

Per questo evento il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, al fine di favorire l’ingresso al teatro degli studenti e degli over 65, ha promosso ingressi al prezzo di 15 euro per gli stessi studenti e gli over 65. Lo stesso prezzo (15 euro per singolo ingresso) sarà applicato a gruppi di almeno 5 persone. Questi biglietti promozionali possono essere acquistati esclusivamente al Box Office di via Imera (0922-20500) o direttamente al botteghino del teatro dell’Efebo la sera stessa dello spettacolo.