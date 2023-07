Stava viaggiando sulla propria auto quando si è trovato un cavallo sulla propria strada. Inevitabile l’impatto, con l’automobilista che non è riuscito ad evitare l’animale investendolo. Lui è rimasto ferito, l’animale è morto. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, lungo la statale 118, nel tratto che collega Agrigento con Raffadali. L’incidente stradale, abbastanza curioso, si è verificato nella notte tra sabato e domenica, lungo la statale 118, nel tratto che collega Agrigento con Raffadali. Il giovane alla guida di una Fiat Punto, probabilmente a causa dell’oscurità, si è accorto in ritardo della presenza del cavallo, che era in mezzo alla strada, e non è riuscito ad evitarlo.

Lo scontro è stato frontale e violento. L’automobilista ha riportato delle ferite. Con un’ambulanza del 118 è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici in servizio gli hanno diagnosticato un trauma cranico e una lesione ad una mano. Per sua fortuna non è in pericolo di vita. Il cavallo, quasi sicuramente di proprietà di un allevatore della zona, non è invece sopravvissuto allo schianto: è deceduto sul colpo. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agrigento, si sono occupati dei rilievi, ed ora stanno compiendo le opportune verifiche per accertare o meno eventuali responsabilità in merito all’omessa custodia dell’animale.