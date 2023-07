Un incendio ha avvolto l’autovettura di proprietà di un commerciante, cinquantaduenne, di Sciacca, residente a Menfi. L’automobile, una Kia Sportage, si trovava parcheggiata dalle parti di via Francesco Petrarca. L’evento si è verificato nelle ore notturne fra sabato e ieri. La richiesta d’intervento al 112, è partita da alcuni residenti, alla vista delle fiamme e del fumo. A scongiurare il peggio sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice.

I pompieri in pochi attimi hanno domato il rogo. Le fiamme hanno danneggiato l’autovettura, ridotta quasi a carcassa annerita. Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco hanno cercato qualsiasi elemento utile a risalire alle cause dell’evento. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né contenitori sospette. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della Stazione cittadina.

In mancanza di certezze restano valide tutte le piste investigative: dall’atto doloso al fatto accidentale.