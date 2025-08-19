Dopo qualche settimana di pausa estiva, gli appassionati del grande schermo di Agrigento possono finalmente esultare: mercoledì 20 agosto riapre il Multisala Ciak con due titoli che promettono di conquistare il pubblico.

Le proiezioni saranno organizzate con i seguenti orari:

Troppo Cattivi 2 – 18:00 | 20:15 | 22:30

Weapons – 18:00 | 20:15 | 22:30

Le pellicole in programmazione

Troppo Cattivi 2

Dopo il successo del primo capitolo,

tornano sul grande schermo il Lupo, il Serpente e la loro banda di criminali “pentiti”, in una nuova avventura d’animazione piena di ritmo e ironia. Stavolta i protagonisti devono confrontarsi con un misterioso nemico che minaccia di riportarli alla vecchia vita da “cattivi”. La pellicola conferma lo stile frizzante e coloratissimo della DreamWorks, regalando gag a ripetizione e un messaggio positivo sull’amicizia e la possibilità di cambiare.

Weapons

Diretto da Zach Cregger, già autore del cult horror Barbarian, Weapons è un thriller cupo e inquietante che esplora le dinamiche della violenza armata nella società americana attraverso tre storie intrecciate. L’atmosfera è tesa, con colpi di scena capaci di lasciare lo spettatore senza fiato. Non mancano riflessioni sociali, che rendono il film non solo un’esperienza adrenalinica, ma anche un’occasione per pensare.

Il Multisala Ciak riparte quindi all’insegna della varietà: animazione per tutta la famiglia da un lato, suspense e tensione dall’altro. Un ritorno in grande stile per la “Lupo Group”, che conferma la volontà di restituire alla città di Agrigento una programmazione capace di soddisfare ogni gusto.

Il cinema riaccende le sue luci: Agrigento è pronta a tornare a vivere la magia del grande schermo dopo la pausa estiva.

