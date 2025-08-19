Il 20 agosto, alle ore 21.00, la Città del Gattopardo diventerà palcoscenico di bellezza e sogni.

C’è un filo sottile che unisce la bellezza alla storia, i sogni alla tradizione, e ancora una volta sarà Palma di Montechiaro a intrecciare questi fili, infatti, trasformandosi in un palcoscenico di emozioni, ospiterà la finale regionale di Miss Eleganza, porta d’accesso alle pre-finali nazionali di Miss Italia. Si tratterà di un evento che non sarà soltanto moda e passerella, ma anche identità e passione.

A volerlo con forza, come accade da anni, è stata il consigliere comunale Tiziana Salamone, anima instancabile di un progetto che guarda oltre l’apparenza per raccontare la bellezza come valore da condividere e custodire. Accanto a lei, come sempre, il sostegno prezioso di Gioacchino Salerno, storico collaboratore di Miss Italia Sicilia, che da anni porta avanti con entusiasmo e dedizione questa avventura.

Quest’anno, Miss Italia incontra anche l’anima verde di Palma, con il progetto “ A-mare Palma e la Natura ”, a ricordare che la vera eleganza vive in armonia con il mondo che ci circonda. Durante l’evento, la creator digitale Sharon Amato presenterà dei capi d’abbigliamento realizzati con materiali di scarto o di recupero, promuovendo così il concetto di moda sostenibile. La passerella dell’evento sarà decorata con elementi di palma nana come le coffe arredo “dell’Evoluzione della Coffa” creando un’atmosfera unica e naturale.

A fare da sfondo alla serata saranno le canzoni e le voci di tre giovani musicisti: Angelo Salerno, Francesco e Simona Sallia, talenti pronti a incantare il pubblico con la freschezza della loro arte.

Non mancherà la sorpresa che tutti attendono: Miss Italia Ofelia Passaponti che arriverà nella Città del Gattopardo, regalando la sua presenza e il suo carisma a una notte che si preannuncia indimenticabile.



Una scenografia naturale capace di trasformare un concorso in una vera e propria favola, da vivere con gli occhi e con il cuore.

Il progetto “ A-Mare Palma e la Natura ” è stato reso possibile grazie al sostegno dell’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente, on. avv. Giusi Savarino , che ha creduto e finanziato l’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei siti ambientali di Palma di Montechiaro, e all’impegno del sindaco, ing. Stefano Castellino.

Fondamentali sono stati la sinergia e il costante rapporto tra l’Esecutivo ed il Consiglio Comunale, in particolare la maggioranza, che hanno consentito così di raggiungere importanti traguardi.

Un ringraziamento particolare va rivolto anche all’architetto Lillo Inguanta ed a tutti coloro che hanno consentito l’attuazione del progetto, dai Volontari della Protezione Civile al Gruppo Agesci Palma 1, ai ragazzi del Servizio Civile e alla Società Palma Ambiente.

