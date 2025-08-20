Tredici tartarughine Caretta caretta sono state trovate vive questa mattina dagli operai del dissalatore di Porto Empedocle. Gli animali marini, scoperti tra i moduli dell’impianto, sono stati consegnati alla biologa del Wwf Loredana Pecoraro. Secondo una prima ricostruzione, le tartarughe sarebbero nate da un nido situato nei pressi del cancello di accesso del nuovo dissalatore, accanto al muro di cinta dell’Enel. Nonostante i lavori di movimento terra effettuati alcune settimane fa, le uova sono riuscite a sopravvivere.

