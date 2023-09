Si svuota l’hotspot a Lampedusa. Quattrocento migranti sono stati imbarcati sul traghetto di linea “Galaxy” con destinazione il porto di Porto Empedocle. Al centro di contrada “Imbriacola” restano 347 persone, fra cui 267 minori non accompagnati. Gli sbarchi, a causa del vento di Libeccio, sono fermi da ieri mattina.

E sono 673, fra cui 138 minori non accompagnati, i migranti che sono momentaneamente sistemati nella tensostruttura di Porto Empedocle. In giornata tutti saranno trasferiti in altre località. La tensostruttura di Porto Empedocle resterà vuota e in attesa dello sbarco, previsto per la serata, dei 400 migranti provenienti da Lampedusa.