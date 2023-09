Il Maneggio San Benedetto ospita una manifestazione sportiva regionale per tutte le età

Favara, C.da San Benedetto – Sabato 23 e Domenica 24 Settembre

Il Maneggio San Benedetto, situato a Favara, si prepara ad accogliere un eccitante evento equestre regionale che coinvolgerà amazzoni e cavalieri di tutte le età, a partire dai 4 anni.

Lo sport non è solo una questione di salute fisica e mentale, ma rappresenta anche passione, divertimento, emozione e socialità. Il confronto e il divertimento condiviso diventano momenti cruciali nell’ambito di queste manifestazioni, e questo è esattamente ciò che la manifestazione di sabato 23 e domenica 24 settembre vuole promuovere e celebrare.

La manifestazione prenderà il via sabato pomeriggio alle ore 16.00 con una dimostrazione di gimkana veloce in sella ai pony, dove cavalieri e amazzoni provenienti dal Maneggio San Benedetto e da vari Maneggi della Sicilia si sfideranno in prove di destrezza e velocità. La serata proseguirà con momenti di convivialità, offrendo l’opportunità di socializzare e condividere l’entusiasmo per l’equitazione.

Domenica mattina, gli appassionati di equitazione dimostreranno le loro abilità in un avvincente percorso di salto ad ostacoli, mostrando l’arte e la precisione che caratterizzano questa disciplina.

La manifestazione si concluderà con una premiazione speciale per tutti i partecipanti, riconoscendo gli sforzi e le abilità di tutti i partecipanti.

Questo evento offre un’opportunità unica per i residenti e gli appassionati di equitazione di Favara e dintorni per vivere due giorni emozionanti e di grande spettacolo nell’ambito dell’equitazione regionale. Non perdete questa straordinaria occasione di condividere la passione e l’energia di amazzoni e cavalieri di talento.