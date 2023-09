Tagliati 30 alberi di ulivo in un fondo agricolo, in contrada Quarti Santa Domenica, a Sciacca, di proprietà di un architetto cinquantenne, funzionario di un Comune della provincia di Agrigento. E’ stato lo stesso proprietario a fare la scoperta del raid e senza perdere tempo ha raggiunto la caserma dei carabinieri, dove ha formalizzato la denuncia.

Una relazione è stata inviata alla Procura della Repubblica, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire agli autori. Un’attività investigativa, che non si preannuncia però per niente semplice, e questo perché nessuno avrebbe visto niente.