Si è svegliata nel “cuore” della notte a causa di alcuni rumori. Credendo che a provocare quel trambusto fosse stata una finestra aperta, si è alzata per dare una controllata. All’improvviso si è ritrovata ‘faccia a faccia’ con un ladro. Un delinquente che ha preferito scappare, riuscendo a portare via un borsellino, con all’interno alcune decine di euro, un anello e un paio d’orecchini in oro e perle.

Il furto è stato messo a segno in via Cavalcanti, a Ravanusa. La proprietaria, una pensionata ottantacinquenne, ha subito chiesto aiuto. Sul posto i carabinieri, ma nonostante l’immediato intervento del bandito solitario nessuna traccia. Pare che il balordo sia riuscito ad intrufolarsi all’interno dell’abitazione dell’anziana dalla finestra della cucina lasciata aperta.

Gli investigatori dell’Arma hanno raccolto la denuncia, e dopo aver notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato l’attività investigativa per provare a risalire all’autore del furto.