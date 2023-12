La chiesa di San Calogero a Favara si appresta a celebrare “U NATALI A SAN CALO” con un’attrazione davvero straordinaria: un maestoso cipresso alto 9 metri. Questo imponente albero, proveniente dal cantiere forestale di Agrigento, è il risultato di un meticoloso lavoro di diradamento selettivo nel vivaio di Siculiana.

Nei prossimi giorni, l’albero sarà trasformato in un’opera d’arte natalizia spettacolare, aggiungendo un tocco unico e festoso all’atmosfera intorno alla chiesa di San Calogero. Il comitato organizzatore si impegna per un programma coinvolgente di eventi durante la festa, promettendo momenti memorabili sia per la comunità locale che per i visitatori.

