Alcuni rami di un albero di ficus nell’area di Porta di Ponte a pochi metri dal bar “Portapò”, si sono staccati, colpendo di striscio un turista e sfiorando il resto della comitiva di visitatori. Nessuno ha riportato ferite, ma la paura è stata tanta. Non è la prima volta che accade. Dallo stesso albero appena alcune settimane fa e anche in passato erano venuti giù altri rami senza però mai raggiungere i passanti. In questo albero, a detta dei frequentatori dell’area di Porta di Ponte la potatura non viene effettuata da anni.

