Sono previsti nuovi lavori di manutenzione sulle strade interne di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stata pubblicata infatti la proposta di aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade del comparto centro-nord. Si tratta di lavori progettati dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali e finanziati da fondi regionali, destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulle strade di loro competenza.

La migliore offerta in questa procedura di gara, effettuata integralmente in modalità telematica e con inversione procedimentale, è stata presentata dalla “Dm Costruzioni SrL” di Favara, che ha offerto il ribasso del 31,9832% per un importo complessivo di 1.282.000 euro più Iva (compresi 38.460 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Alla gara hanno partecipato 289 imprese.

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 365 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Libero Consorzio di Agrigento per la rimozione di frane e cedimenti e la messa in sicurezza dei tracciati che collegano diversi centri abitati e distretti agricoli e zootecnici. I lavori prevedono, tra gli altri, la realizzazione di gabbionate di contenimento in pietrame, pozzetti di raccolta delle acque superficiali, ripristino del sottofondo stradale, pulitura di cunette, tombini e ponticelli, posa di barriere, segnaletica verticale e orizzontale, nuove barriere di protezione e bitumatura.

Le strade interessate sono le seguenti: Sp 17 Raffadali-Siculiana; Sp 19 Sant’Elisabetta-S.Angelo Muxaro-San Biagio Platani-Alessandria della Rocca; Sp 20 Acquaviva Platani – Casteltermini – San Biagio Platani; Sp 21 bivio Passofonduto- Casteltermini; Sp 22 stazione Campofranco – Cozzo Disi – Casteltermini; Sp 24 Cammarata-S.Stefano di Quisquina; Sp 25 Mussomeli-Soria-Tumarrano; Sp 26 S. Giovanni Gemini -Valledolmo; Sp 58 bivio Casteltermini – Stazione Cammarata – Bivio Castrononovo.

