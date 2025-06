Si è recato in piazza Garibaldi a Naro, come ogni giorno, per incontrare gli amici ma è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. A perdere la vita un pensionato poco più che settantenne. Si è accasciato al suolo ed è morto, stroncato da un infarto fulminante davanti agli occhi di decine di persone. Sul posto sono sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno constatato l’avvenuto decesso. Il sindaco Milco Dalacchi, in segno di lutto, ha deciso di annullare gli eventi previsti stasera per i festeggiamenti in onore di San Calogero.

