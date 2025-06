“Sotto il cielo d’estate al Parco” è il nome della rassegna di eventi che avranno il via il prossimo 21 giugno e che sono stati presentati questa mattina a Casa Sanfilippo, sede del Parco archeologico della Valle dei Templi. Tre mesi di spettacoli, concerti, iniziative teatrali, dibattiti, rassegne. Momenti di accrescimento culturale, di svago e di riflessione per un’estate vissuta tra Agrigento, Realmonte, Licata ed Eraclea Minoa, tra i siti culturali e archeologici che l’ente regionale gestisce e che grazie a questa iniziativa troveranno nuova vita. La conferenza stampa ha visto la presenza del direttore del Parco Roberto Sciarratta, del direttore della fondazione Agrigento 2025 Giuseppe Parello. Una rassegna ricchissima che integra anche numerose iniziative sostenute dalla Regione Siciliana nel contesto delle attività di supporto ad Agrigento Capitale della Cultura 2025, prima tra tutte il concerto esclusivo del maestro Riccardo Muti e dell’orchestra giovanile Cherubini che si terrà il prossimo 7 luglio dinnanzi al tempio della Concordia, e la cui prevendita è ancora aperta.

I primi appuntamenti sono previsti per la mattina di sabato 21 giugno: alle 10 verrà inaugurata, al Teatro Pirandello, la mostra fotografica dell’Ansa “L’eredità dei giudici Falcone e Borsellino”, che ricostruisce le vite parallele dei due magistrati, curata dai giornalisti Franco Nuccio e Francesco Nicastro. Inaugurata per la prima volta nel 2012 a Palermo e che da allora ha girato l’Europa. In seguito, sempre al “Pirandello” sarà proiettato il docufilm sui due giudici e andrà in scena “L’ultima estate”, l’opera con testo di Claudio Fava interpretata da Simone Luglio e Giovanni Santangelo con la regia di Chiara Callegari. Gli eventi sono ad accesso libero. Alle 21 via invece alla prima delle due serate della Festa della Musica, la rassegna che ormai da oltre 30 anni si tiene in contemporanea in oltre 120 nazioni in tutto il Mondo per celebrare appunto la musica. Sul palco allestito davanti al Tempio della Concordia salirà per un concerto che è già sold out, Mario Biondi, che porterà al pubblico agrigentino un soul jazz colorato dalla sua voce inconfondibile.

La Festa tornerà il giorno successivo, il 22 giugno alle 21, con l’appuntamento dedicato ai più giovani, il “The guitars and drums night” che si terrà al teatro Panoramica dei Templi, in via Panoramica in collaborazione con il Conservatorio A. Toscanini di Ribera. L’accesso all’evento è consentito con ticket gratuito acquistabile a questo link: urly.it/31b65q.

Gli ultimi giorni giugno spazio a talk ed eventi connessi alla scrittura e alla lettura: si parte il 26 giugno alle 21 con il premio Buttitta del centro culturale Guttuso (teatro Panoramica dei Templi, accesso gratuito). Si prosegue il 27 giugno con la prima tappa della rassegna letteraria “Iddi – voci itineranti” che si terrà alla villa romana di Realmonte a partire dalle 18.30 (accesso gratuito). Alle 21 il teatro Panoramica ospiterà il settantottesimo congresso promosso da AssoEnologi (accesso ad inviti). Lo stesso luogo, sempre alle 21, ospiterà, il 28 giugno la cerimonia di premiazione del premio Mandrarossa, che si svolgerà ad Agrigento in occasione proprio di Capitale della Cultura. Il giorno successivo, sempre alle 21 nel contesto del premio promosso dalla nota cantina di vini, offrirà alla città lo spettacolo “Il romanzo della Bibbia”, adattamento teatrale dall’omonimo libro di Aldo Cazzullo (HarperCollins), di e con Aldo Cazzullo insieme a Moni Ovadia, con musiche di Giovanna Famulari. A chiudere il mese, il 30 giugno alle 21 al teatro Panoramica dei Templi sarà​ l’evento promosso da Assicurazioni generali Talk Show e La Fata. Entrambe le iniziative sono ad inviti. Ricchissima l’offerta per gli amanti della musica contenuta in questa rassegna i cui dettagli sono disponibili sulla pagina web www.agrigentoticket.it e saranno comunicati sui canali social dell’ente e sulla stampa.

Tra i nomi che arriveranno ad Agrigento tra agosto e settembre si possono ricordare Mike Stern band, Chiara Civello, Lino Patruno, Danilo Rea, Steve Hacket e Niky Nicolai. Tornano alcune iniziative apprezzate già negli anni passati come il Festival del cinema archeologico, proposto dal Ram Film Festival Rovereto Archeologia Memorie e la Fondazione Museo Civico di Rovereto o le albe alla Valle dei Templi, il fortunato format di Coopculture che vedrà impegnati gli artisti della Savatteri produzioni e, in una data, il musicista Mario Venuti che voce e chitarra si esibirà in un esclusivo concerto al sorgere del sole. Nell’anno del centenario di Andrea Camilleri, l’amato scrittore empedoclino, in collaborazione con Strada degli Scrittori e nel contesto del progetto “Le piazze della Capitale” di Agrigento 2025, si terranno tre appuntamenti, un concerto di Olivia Sellerio il 17 luglio, un convegno sulla “Lingua di Vigata” il 18 mattina e una serata dedicata alla “Vera Vigata” con attori e artisti, nel ricordo del papà del commissario Montalbano. Le iniziative sono realizzate d’intesa con il Fondo Andrea Camilleri e con il Comitato nazionale per il Centenario istituito dal Ministero della Cultura.

“Offriremo un cartellone ricco e variegato che avrà anche l’obiettivo di valorizzare e promuovere il nostro patrimonio ingiustamente definito ‘minore’ quale quello di Villa Romana, del teatro di Eraclea Minoa e del chiostro del museo di Licata. La speranza è portare in quei siti nuovi visitatori che possano conoscere e apprezzare quei luoghi ma, più in generale, offrire un’estate ricca di musica, cultura e divertimento nell’anno più importante per Agrigento”, dice il direttore Roberto Sciarratta. Un messaggio di apprezzamento per l’iniziativa arriva anche dall’assessore ai Beni culturali e Identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato: “La Valle dei Templi si consolida ogni anno come un sito archeologico di grande interesse sia per quanto riguarda lo studio delle antichità custodite che per i tanti visitatori che giungono da ogni parte del Mondo per ammirarle. Questo ricco e variegato cartellone estivo impreziosirà ulteriormente l’offerta turistica e culturale di questo territorio”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp