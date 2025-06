La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata della grave azione criminale, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Numerosi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi, la notte scorsa, contro le saracinesche di un panificio in via Gramsci, a Porto Empedocle. I proiettili hanno colpito pure due autovetture posteggiate accanto all’attività commerciale. Un attentato intimidatorio per motivi ancora sconosciuti.

Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Agrigento che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini di videosorveglianza della zona. Il proprietario, in passato è stato arrestato e ha scontato una condanna per tentato omicidio ai danni di un altro panettiere empedoclino per delle questioni legate al prezzo del pane.

