Un quattordicenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato in una traversa di via Pirandello a Canicattì. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, è stato uno scooter, con a bordo due minori, e un furgone. Ad avere la peggio il 14enne, che era alla guida del mezzo a due ruote, portato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta e poi trasferito a Palermo in una struttura sanitaria meglio attrezzata. Il ragazzo trasportato finito al pronto soccorso del presidio ospedaliero “Barone Lombardo” ha invece riportato una frattura ad una gamba.