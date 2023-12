Durante un controllo è stato sorpreso, in compagnia di altri tre ragazzi, e in seguito a perquisizioni personale e veicolare, trovato in possesso di quasi 80 grammi di hashish, pronti per essere smerciati ai consumatori, un bilancino di precisione e altri materiali per il confezionamento della droga.

A cadere nella “rete” dei poliziotti della sezione Volanti della Questura, è stato uno studente sedicenne di Agrigento. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Deve rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il minore è stato fermato, l’altra sera, dalle parti di piazzale Aster a San Leone dai poliziotti della sezione Volanti, in quei momenti impegnati in un giro di perlustrazione della località balneare. Lo studente minorenne è stato portato alla caserma “Anghelone” dove sono stati convocati subito i suoi genitori. La droga è stata sequestrata.