E’ rimasto ferito in un incidente stradale. Trasportato in ospedale la scoperta che si era messo alla guida della sua moto, malgrado avesse bevuto troppo, e dopo avere assunto sostanze stupefacenti. Un venticinquenne di Palma di Montechiaro è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento dai poliziotti del Commissariato di Licata. Deve rispondere delle ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza e alterazione psicofisica per uso di stupefacenti. Gli è stata ritirata la patente di guida. L’incidente stradale si è verificato lungo la statale 115, a poche centinaia di metri dal bivio per Licata, e non coinvolto altri mezzi.