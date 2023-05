Si scontrano due scooter, 17enne in gravi condizioni

Un diciassettenne agrigentino è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi, sabato notte, lungo la via Francesco Crispi, di fronte la Banca d’Italia ad Agrigento. A scontrarsi frontalmente sono stati due scooter, uno condotto dal 17enne, l’altro da un 14enne. Entrambi sono rovinati sul selciato. Ad avere la peggio è stato il diciassettenne che ha riportato un trauma cranico, e i medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, hanno deciso di trasferirlo in un presidio ospedaliero di Palermo. La prognosi resta, al momento, riservata. Al pronto soccorso è finito anche il più piccolo che ha riportato traumi sparsi sul corpo, ma non versa in pericolo di vita. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.