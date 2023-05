La Vanoli domina pure gara 2 e scappa nella serie con Agrigento

Vanoli Basket Cremona 83

Fortitudo Agrigento 67

Cremona: Mobio 2, Eboua 12, Caroti 5, Denegri 18, Pecchia 6, Lacey 20, Pacher 13, Alibegovic, Piccoli 3, Ndzie. All.: Cavina

Agrigento: Costi 7, Chiarastella 5, Imbró 9, Grande 12, Marfo 7, Traore, Negri, Bellavia, Ambrosin 19, Mayer, Peterson 4. All.: Cagnardi

Arbitri: Boscolo Nale, Maschio, Costa

Note: parziali 21-25, 16-13, 27-14, 15-11

Il quarto periodo è ancora fatale per Agrigento. Come in gara uno la Fortitudo dura un tempo al PalaRadi di Cremona del tabellone Oro dei quarti di finale play-off di Serie A-2. Dopo un primo tempo equilibrato, con Agrigento che a larghi tratti ha tolto un pizzico di fiducia ai lombardi, la squadra di coach Cagnardi non tiene botta al rientro dagli spogliatoi e viene battuta 79-63 dalla Vanoli Cremona. Cremona tiene il fattore campo a favore e porta la serie sul 2-0. Se l’obiettivo della Fortitudo era quello di strappare almeno una partita ed invertire il fattore campo, la Vanoli non si fa sorprendere e ancora una volta si conferma squadra assai difficile da battere soprattutto davanti al proprio pubblico. Una partita di fatto speculare alla prima, con Agrigento che si conferma squadra dai due volti, protagonista di un campionato superlativo tra le mura amiche, più vulnerabile lontano da casa, ancor più se priva dell’infortunato Daschon Francis e con il nuovo innesto Matteo Imbrò che giustamente deve affinare l’affiatamento. Ora la serie si sposta in Sicilia. Venerdì 19 si torna al Palamoncada per Gara 3 alle 20:30. Agrigento potrà sfruttare il fattore campo per provare ad allungare la serie. Bisognerà fare molto di più. Al PalaRadi sale in cattedra il solo Ambrosin autore di 19 punti, mentre Grande si ferma a 12. Appena 9 punti per Imbrò con Marfo che incide ancora meno. Nonostante in avvio la prova di Agrigento è incoraggiante, il primo parziale tra le due formazioni vede addirittura la Moncada avanti, già dal terzo periodo Lacey e compagni cominciano a bombardare. Alla fine proprio Lacey sarà il migliore in campo con 20 punti. In doppia cifra anche Denegri con 18 punti, seguito da Pacher 13 ed Eboua 12. Venerdì 19, come detto si torna al Palamoncada per Gara 3 alle 20:30, servirà tutta la spinta del pubblico per spostare gli equilibri.

