Si schianta contro la rotonda, gravi traumi per un uomo

Ha riportato gravi traumi un 60enne di Sciacca, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto, verso le 3 della notte, lungo la statale 115, nei pressi del viadotto Verdura, in territorio di Ribera. L’uomo viaggiava da solo alla guida di un’auto, Alfa Romeo. All’improvviso si è schiantato contro alcuni blocchi di cemento della rotonda. L’impatto è stato violentissimo. Scattato l’allarme sul posto un’ambulanza del 118, che ha trasferito il ferito in ‘codice rosso’ all’ospedale di Sciacca. Gli agenti della polizia Stradale di Agrigento hanno effettuato i rilievi, che serviranno a ricostruire la dinamica dei fatti.