Senza assicurazione: fermati e multati due bus per trasporto migranti

Incredibile quanto successo lungo la strada statale 640, nei pressi della rotatoria di Giunone. Gli agenti della polizia stradale di Agrigento, guidati dal dirigente Andrea Morreale, hanno fermato per un controllo un pullman diretto in un centro di accoglienza dell’Agrigentino, per il trasferimento di migranti. Al controllo il bus è risultato sprovvisto di assicurazione. È scattato il fermo amministrativo del mezzo,e la relativa sanzione amministrativa di 848 euro. Per il trasporto dei migranti la ditta ha inviato sul posto un secondo pullman. Gli agenti scrupolosi lo hanno controllato. Anche il secondo bus è stato trovato privo dell’obbligatoria assicurazione. Altro fermo e altra multa.