Incidente stradale lungo la strada statale 115, in territorio di Siculiana. Un Suv, modello Hyundai, si è schiantato contro il cancello e il guardrail.

Una passeggera, sessantenne, è rimasta ferita, e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non versa in gravi condizioni.

Illeso il conducente. Completamente distrutto il veicolo. Sul posto gli agenti della polizia Stradale di Agrigento.