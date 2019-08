Continua la telenovela delle stabilizzazioni.

L’assessore Cuzzola incontra i precari “stiamo studiando possibili soluzioni”.

Oggi l’assessore Francesco Cuzzola, in aula Sollano, ha incontrato il personale cosiddetto “precario” che da tempo attende di essere stabilizzato contrattualmente. Il Comune di Agrigento è in ritardo rispetto agli altri enti sulla stabilizzazione. Cuzzola ha dichiarato, nell’incontro di oggi con i contrattisti, che per lui si tratta di“materia nuova” e sta studiando possibili soluzioni. Entro il 10 settembre dovrebbe, in teoria, presentare un documento “inattacabile” che possa portare avanti il progetto di riforma. Prima di incontrare sindaco ed assessori, i dipendenti avevano minacciato di scioperare. Ricordiamo che per risolvere in parte il problema del precariato, la legge Madia ha stabilito alcuni criteri fondamentali che permetteranno, fino al 2020, di portare centinaia di lavoratori a firmare l’agognato contratto a tempo indeterminato.Le amministrazioni, quindi, al fine di superare il precariato, potranno fino al prossimo anno, con l’indicazione della relativa copertura finanziaria e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, assumere a tempo indeterminato i “contrattisti”. Non ci resta che attendere il prossimo passo dell’amministrazione agrigentina.