Si schianta con lo scooter, ragazzo ferito

Un quindicenne empedoclino è rimasto ferito, in un brutto incidente stradale verificatosi l’altra sera, mentre era alla guida di uno scooter. In ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Teatro del sinistro contrada “Cannelle”. Per cause non chiare, il minore ha perso il controllo del mezzo a due ruote, ed è “volato” dalla sella, per poi sbattere sul manto stradale.

Nell’urto ha perso anche il casco salvavita, quindi è rimasto a terra stordito, quasi privo di sensi. Così lo hanno trovato una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, impegnati in un intervento di caduta cornicione di un vicino stabile, e accorsi per prestare i primi soccorsi al ragazzo. Con urgenza è stato trasportato al presidio ospedaliero di contrada Consolida, dove i medici gli hanno diagnosticato dei traumi sparsi. Se l’è vista davvero brutta, ma non è in pericolo di vita.