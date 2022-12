Si scattano foto al viale della Vittoria, e qualcuno si porta via la borsa

Ha poggiato la borsa su una panchina del Viale della Vittoria, e ha preso il telefono cellulare per scattare delle foto. Dopo alcuni minuti s’è accorta che l’accessorio non c’era più. Una trentaquattrenne agrigentina, in compagnia del marito e i figli, s’è recata alla Questura di Agrigento, per sporgere la denuncia di furto.

I poliziotti della sezione Volanti hanno avviato le indagini, e nel corso di una perlustrazione nel centro cittadino, hanno rinvenuto abbandonata la borsa. Consegnata alla proprietaria ha constatato che dall’interno erano spariti 120 euro, patente di guida, carta d’identità, tessera sanitaria, e due carte di credito del marito.