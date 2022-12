Danni alle carrozzerie, devastate quattro auto

Quattro auto sono state danneggiate da ignoti con rigature su tutta la carrozzeria. I proprietari, tutti di Canicattì, hanno formalizzato le denunce di danneggiamento ai poliziotti del Commissariato di polizia. Il primo danneggiamento ha riguardato una Fiat Cinquecento, di proprietà di un quarantacinquenne, che l’aveva lasciata posteggiata in via San Francesco, trovata graffiata in tutte le parti.

In via Libertà qualcuno s’è accanito su una Lancia Ypsilon, intestata ad una casalinga cinquantatreenne, che l’aveva messa in sosta davanti casa. Il raid è stato effettuato tramite un oggetto appuntito, che ha scalfito la vernice della carrozzeria.

Altro danneggiamento in via Amendola, proprio di fronte la chiesa Santa Chiara. Qui ignoti hanno devastato una Volkswagen Golf, utilizzata da un impiegato trentaduenne. Sulla carrozzeria vistosi graffi, fatti verosimilmente con un oggetto appuntito, ed inoltre, gli autori hanno rotto il faro anteriore destro. Ed infine è stata danneggiata, una Fiat Panda, mediante rigature. L’utilitaria è di proprietà di una donna, ma in uso al marito commerciante, cinquantenne.