Svaligiata l’abitazione, in corso Brancatello, a Palma di Montechiaro, di un bracciante agricolo. I ladri sono riusciti ad intrufolarsi nella residenza e, dopo aver messo tutto a soqquadro, hanno portato via 2.000 euro in contanti e diversi oggetti d’oro.

A fare la scoperta è stato lo stesso proprietario. Ad occuparsi delle indagini sono i poliziotti del Commissariato cittadino. Tra novembre e dicembre a Palma di Montechiaro sono stati messi a segno altri furti in abitazioni, e alcune rapine.