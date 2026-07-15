Un cinquantenne disoccupato di Agrigento nonostante fosse ristretto ai domiciliari ha aggredito la madre ottantenne all’interno della loro abitazione. I carabinieri della Compagnia cittadina, accorsi tempestivamente hanno evitato il peggio, riuscendo a bloccare l’aggressore e a mettere in sicurezza la pensionata, che secondo quanto emerso subiva da tempo vessazioni e maltrattamenti.

La relazione è finita sul tavolo del giudice dell’Ufficio di Sorveglianza, che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare. L’uomo è stato arrestato dai militari, e dopo le formalità di rito accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Contestati all’indagato plurimi episodi di maltrattamenti in danno della madre.

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