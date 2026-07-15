Hanno vissuto momenti di paura due donne, ma per fortuna, nessuna è rimasta intossicata, né ferita. E’ successo, l’altra notte, quando è divampato un incendio nel sottotetto al terzo piano di una palazzina nel centro cittadino di Palma di Montechiaro.

L’intervento fulmineo dei vigili del fuoco del distaccamento di Licata ha impedito che le fiamme si propagassero alle abitazioni sottostanti, dove vivono le proprietarie, una pensionata di 89 anni e una 47enne, entrambe palmesi, evitando conseguenze che potevano rivelarsi devastanti.

Si è trattato di un fatto accidentale. Il rogo, come hanno accertato pompieri e carabinieri, sarebbe scoppiato probabilmente a causa di una sigaretta lasciata accesa. La palazzina è stata messa in sicurezza. Il fuoco ha distrutto soltanto una collezione di libri custodita nel sottotetto.

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