Una moderna passerella galleggiante con corridoio di lancio diventa la nuova porta di accesso per i turisti della Scala dei Turchi.

Questa è la novità introdotta dal noto stabilimento balneare Lounge Beach Scala dei Turchi, che punta a offrire un nuovo servizio dedicato alla nautica da diporto e al turismo, consentendo ai visitatori di approdare a pochi passi dalla celebre scogliera di marna bianca senza dover affrontare il percorso via terra.

L’iniziativa nasce da un’intuizione dell’imprenditore Nino Sanfilippo, titolare e gestore del Lounge Beach Scala dei Turchi, tra gli stabilimenti balneari più rinomati della costa agrigentina. La passerella galleggiante permette infatti a yacht, barche a vela, gommoni e imbarcazioni da diporto di sostare a oltre 300 metri dalla costa e, in sicurezza, raggiungere comodamente la terraferma con il tender elettrico messo a disposizione dal Lounge Beach Scala dei Turchi, vivendo la Scala dei Turchi da una prospettiva diversa: quella del mare.

Si tratta di un servizio che amplia l’offerta turistica del territorio e valorizza una modalità di fruizione sempre più richiesta dai diportisti.

Con il nuovo pontile si apre una nuova opportunità per il turismo nautico, settore in costante crescita e capace di intercettare una fascia di visitatori ad alto valore aggiunto. L’obiettivo è quello di favorire un turismo più qualificato e diversificato, offrendo un accesso diretto alla Scala dei Turchi a chi naviga lungo la costa siciliana.

Il Lounge Beach Scala dei Turchi conferma così la propria vocazione all’accoglienza, proponendo un’offerta che va ben oltre il tradizionale stabilimento balneare. La struttura offre servizi di colazione, pranzo, cena e aperitivi, oltre al noleggio di ombrelloni e lettini . È inoltre una location molto apprezzata per eventi, ricevimenti e matrimoni al tramonto, con la suggestiva cornice della Scala dei Turchi e del Mediterraneo.

L’arrivo del pontile rappresenta un ulteriore tassello nella valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della Sicilia, con l’auspicio che possa contribuire a rendere ancora più attrattiva la costa agrigentina e a sviluppare un turismo sostenibile, legato al mare e alla bellezza del paesaggio.

Da oggi i vip di rilevanza mondiale che sostano con le loro imbarcazioni

milionarie da venti la Scala dei Turchi potranno sbarcarcare e visitare

I dintorni di Realmonte e Agrigento e dare un grande contributo

all’economia delle atttivita

commerciali del territorio.

Questo e’ il desidero di Nino il quale ama la sua terra e crede nelle

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