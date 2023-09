I carabinieri accorrono per una lite in famiglia e scoprono che una donna nel tempo sarebbe stata ripetutamente maltrattata dal convivente, disoccupato. E nel corso delle successive perquisizioni sono stati rinvenuti 45 grammi di cocaina, una pistola a molla giocattolo, priva di tappo rosso, con relativo caricatore e munizioni a piombini e tre coltelli a scatto. Un ventiseienne di Sciacca è stato arrestato dai carabinieri del nucleo Radiomobile e della Stazione della Compagnia di Sciacca.

Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, ed anche di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di oggetti atti ad offendere e porto abusivo di arma. Dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno, è stato posto ai domiciliari. La vittima sarebbe stata più volte aggredita fisicamente e verbalmente, e i maltrattamenti sarebbero stati continui.

I militari dell’Arma hanno attivato, per la vittima dei maltrattamenti in famiglia, l’iter del cosiddetto “codice rosso” che serve per tutelare e garantire l’incolumità della persona offesa.