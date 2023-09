Avrebbe danneggiato un pozzetto di Siciliacque e attraverso un collegamento abusivo ha incanalato il flusso in un piccolo invaso artificiale da dove, con una pompa a motore, portava l’acqua in un invaso più grande che serviva ad irrigare i campi. Lo hanno scoperto i poliziotti del Commissariato di Licata in contrada “Gallo d’oro”. Un quarantasettenne licatese è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per furto aggravato. Le attrezzature utilizzate sono state sequestrate.