Complessivamente sono sei gli appartamenti “visitati” dai ladri, in pieno giorno e nell’arco di poco più di 4 ore, in zone centrali e periferiche della città dei Templi. Oltre ai “colpi” in via Pancamo, a Fontanelle, sono state razziate anche altre tre residenze, quasi tutte di professionisti, in via Dante, viale Della Vittoria e via Giovanni XXIII. Portati via monili in oro, soldi e altri oggetti di valore.

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno raccolto le diverse denunce, e hanno già avviato le indagini per cercare di identificare i ladri. Nessun dubbio sul fatto che a “colpire” sia stata la stessa mano criminale. Si sono intrufolati senza difficoltà alcuna aprendo le porte blindate. Non è escluso l’utilizzo della chiave bulgara. Pare che gli esperti della Scientifica dell’Arma abbiano rilevato, durante i rilievi delle impronte digitali.