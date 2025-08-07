Ha aggredito i genitori, il fratello e la cognata con un coltello e un tirapugni. È soltanto grazie al fulmineo intervento dei carabinieri se a Castrofilippo non s’è consumata una tragedia. Un ventitreenne è stato arrestato dai militari della Stazione cittadina, unitamente ai loro colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Canicattì. Il giovane, al culmine di una lite per futili motivi, avrebbe aggredito i genitori e altri familiari presenti nell’abitazione. Nel corso della perquisizione personale, è stato trovato in possesso del coltello e del tirapugni utilizzati nell’aggressione, sottoposti a sequestro.

Alcuni dei soggetti coinvolti, tra cui il fratello e la compagna di quest’ultimo, hanno riportato ferite e contusioni, venendo trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per le cure del caso. Nessuno di loro versa in pericolo di vita. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale di Agrigento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

