Il presidente Salvatore La Porta, lo staff e tutta la squadra della società Akragas SLP, si uniscono al dolore della famiglia Vecchio – Patti per la scomparsa di Salvatore Patti, papà di Marilena Patti e suocero di Domenico Vecchio, responsabile della comunicazione dell’Akragas SLP. “Salvatore Patti non solo era un tifoso dell’Akragas ma aveva militato nella Beretti biancoazzurra. La nostra vicinanza alla famiglia in questo momento difficile”, si legge in una nota diffusa dalla società.

