A29 Plus, società del Gruppo A 29, specializzata nel fornire soluzioni a risparmio energetico alle famiglie e non solo, ha stipulato una convenzione con il 4° Reggimento Genio Guastatori della Caserma “Ciro Scianna” di Palermo. L’accordo permetterà a tutti i dipendenti del Reggimento e ai loro familiari di accedere a consulenze gratuite e personalizzate sulle soluzioni di risparmio energetico, con condizioni vantaggiose dedicate.

“Siamo felici di mettere la nostra esperienza al servizio degli uomini e delle donne del 4° Reggimento Genio Guastatori. – dichiara Casimiro Barbara, Direttore Commerciale di A29 Plus – Con questa convenzione vogliamo offrire loro un’opportunità concreta per accedere a soluzioni energetiche innovative e convenienti, pensate per migliorare la qualità della vita e ridurre i costi in bolletta”.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella missione di A29 Plus: rendere l’efficienza energetica accessibile e su misura per le famiglie italiane, con un’attenzione particolare a chi contribuisce ogni giorno al benessere del Paese.

