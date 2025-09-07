Il CastrumFavara con una prova straordinaria ha superato la Reggina, una delle favorite alla vittoria finale, nella partita d’esordio del campionato di serie D. In vantaggio già al primo vero affondo, al 9′, grazie al gol di Varela, che ha insaccato la sfera con una spettacolare conclusione di destro dal limite. Al 19′ su calcio d’angolo la formazione calabrese ha pareggiato grazie alla girata aerea di Domenico Girasole. Nella ripresa al 32′ l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore a favore dei ragazzi di mister Infantino. Dal dischetto l’argentino Varela ha realizzato centralmente. Il forcing finale della Reggina risulta infruttuoso e, così, si materializza un pomeriggio da ricordare per i padroni di casa e un amaro debutto per la squadra calabrese.

Castrumfavara-Reggina 2-1

Marcatori: 9’ e 32′ st (rigore) Varela; 20’ D. Girasole.

Castrumfavara: Lauritano, Ferrante, Vaccaro, Lo Duca, Liblici, Schembari (3′ st Sacco), Kosovan, De Min, Tripicchio (28′ st Leone), Varela (44′ st Mendes), Piazza (39′ st Terrini). A disp.: Gerlero, Angellotti, Sorce, Frangiamone, Privitera. All. Pietro Infantino.

Reggina: Lagonigro, Palumbo (1′ st Lanzillotta), Adejo, D. Girasole, Distratto (12′ st Fomete), Porcino (36’ Mungo), Laaribi, Barillà (21′ st Correnti), Ragusa, Montalto, Di Grazia (30′ st Grillo). A disp.: Boschi, R. Girasole, Ferraro, Zenuni. All. Bruno Trocini.

Arbitro: Papagno di Roma 2 (Rossetto di Schio e Carraretto di Treviso).

Risultati della prima giornata del campionato di Serie D – Girone I: Gelbison – Sambiase 2-0; Messina – Athletic Club Palermo 0-0; Ragusa – Enna 1-1; Savoia – Città Di Gela 0-0; Vibonese – Paternò 2-1; Castrum Favara – Reggina 2-1; Nissa – Milazzo 1-1; Nuova Igea Virtus – Sancataldese 3-2; Vigor Lamezia – Città Di Acireale 1-0.

Classifica Serie D – Girone I: Gelbison, Nuova Igea Virtus, Castrum Favara, Vibonese e Vigor Lamezia 3; Enna, Milazzo, Nissa, Ragusa, Athletic Club Palermo, Città Di Gela e Savoia 1, Sancataldese, Paternò, Reggina, Città Di Acireale e Sambiase 0; Messina (penalizzata -14) -13.

